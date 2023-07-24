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Бойцы Нацгвардии уничтожили три российских танка "Прорыв" под Лиманом (видео)

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Донбасс, Понедельник 24 июля 2023 10:50
Бойцы Нацгвардии уничтожили три российских танка "Прорыв" под Лиманом (видео) Фото: три танка "Прорыв" РФ уничтожены Нацгвардией на Лиманском направлении (facebook com tehnoomsk)
Автор: Наталия Гурковская

Военные Нацгвардии уничтожили три российских танка Т-90-М "Прорыв". На Лиманском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции военнослужащих НГУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Нацгвардии.

Так, потерпев поражение российские штурмовики отошли, но впоследствии им на помощь выехали танки Т-90-М "Прорыв".

"Впрочем, испытание лиманскими лесами и нашей обороной вражеская броня не прошла. Танки наехали на мины и лишились возможности двигаться. На этом весь прорыв закончился", - рассказал офицер Нацгвардии с позывным "Физрук".

Как добавил военный, воины Национальной гвардии Украины с помощью противотанкового оружия добили вражеские машины.

"Танки сгорели полностью", - констатировал он.

Российские танки "Прорыв" в Украине

Отметим, что ВСУ не впервые уничтожают или подбивают российские танки "Прорыв" на фронте. Военное командование оккупантов ими очень гордится. Известно, что Т-90М является модернизацией боевого танка Т-90. Для вторжения в Украину РФ использовала около 20 танков Т-90М.

При этом, ранее ВСУ уничтожили такой танк с помощью гранаты, еще один был утилизирован дроном в районе Соледара Донецкой области, также еще одну единицу ранее уничтожили и на Купянско-Лиманском направлении.

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