Бойцы Нацгвардии уничтожили три российских танка "Прорыв" под Лиманом (видео)
Военные Нацгвардии уничтожили три российских танка Т-90-М "Прорыв". На Лиманском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции военнослужащих НГУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Нацгвардии.
Так, потерпев поражение российские штурмовики отошли, но впоследствии им на помощь выехали танки Т-90-М "Прорыв".
"Впрочем, испытание лиманскими лесами и нашей обороной вражеская броня не прошла. Танки наехали на мины и лишились возможности двигаться. На этом весь прорыв закончился", - рассказал офицер Нацгвардии с позывным "Физрук".
Как добавил военный, воины Национальной гвардии Украины с помощью противотанкового оружия добили вражеские машины.
"Танки сгорели полностью", - констатировал он.
Российские танки "Прорыв" в Украине
Отметим, что ВСУ не впервые уничтожают или подбивают российские танки "Прорыв" на фронте. Военное командование оккупантов ими очень гордится. Известно, что Т-90М является модернизацией боевого танка Т-90. Для вторжения в Украину РФ использовала около 20 танков Т-90М.
При этом, ранее ВСУ уничтожили такой танк с помощью гранаты, еще один был утилизирован дроном в районе Соледара Донецкой области, также еще одну единицу ранее уничтожили и на Купянско-Лиманском направлении.
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