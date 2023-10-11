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Бійці Нацгвардії вибили окупантів з позицій в районі Авдіївки (відео)

Фото: бійці Нацгвардії вибили окупантів із позицій у районі Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Національної Гвардії України вибивають окупантів з позицій на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"Авдіївський напрямок. Кадри роботи спецпризначенців із нашого загону "Омега". Бійці вибивають окупантів із їхніх позицій", - розповів він.

За даними Півненка, вибивати ворога з позицій доводиться разом зі знищенням техніки та відбиттям спроб штурмів.

"Також ефективна робота для стримання сил противника у цьому районі", - констатував він.

Ситуація в районі Авдіївки

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку російські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

Своєю чергою, ЗСУ відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій. Зокрема, бійці Нацгвардії зупинили спроби російських окупантів просунутися у районі Авдіївки Донецької області.

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Авдіївка