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Бійці Kraken показали, як звільняли Кислівку та Котлярівку у Харківській області

Фото: Бійці Kraken показали, як звільняли Кислівку та Котлярівку у Харківській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові провели контрнаступальні операції у Харківській області та звільнили Кислівку і Котлярівку. Бійцям вдалося зафільмувати цей процес на відео.

Про це повідомляє РБКУкраїна з посиланням на Telegram-канал підрозділу.

"Спецпідрозділ "Kraken" продовжує виконувати бойові завдання з деокупації української землі", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомляють, що штурмовими групами підрозділу були звільненні ще два населених пункти. Мова йде про Кислівку та Котлярівку, що на півночі від Сватового.

Ці населені пункти межують з Луганською областю, а до Сватового від них майже 30 кілометрів.

Нагадаємо, що окупанти зазнають втрат під Кремінною, а ЗСУ атакували ворожі пункти управління.

Також повідомлялось, що в Луганській області росіяни використовують населення як живий щит.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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