Бійці Kraken показали, як звільняли Кислівку та Котлярівку у Харківській області

"Спецпідрозділ "Kraken" продовжує виконувати бойові завдання з деокупації української землі", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомляють, що штурмовими групами підрозділу були звільненні ще два населених пункти. Мова йде про Кислівку та Котлярівку, що на півночі від Сватового.

Ці населені пункти межують з Луганською областю, а до Сватового від них майже 30 кілометрів.