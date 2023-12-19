Бійці "Гвардії наступу" зачистили ворожий бліндаж і взяли в полон окупанта (відео)

"На відео - кадри штурму від бригади "Лють" та окупант, якого захопили бійці", - йдеться в повідомленні.

У МВС додали, що наші воїни продовжують захищати Україну на найгарячіших ділянках фронту.

Також зазначається, що крім бригади "Лють" у штурмі ворожих позицій брав участь штурмовий полк "Цунамі".

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найжорстокіші бої. Російські окупанти переважають як в озброєнні, так і в особовому складі.