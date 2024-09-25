Бійці ГУР взяли у полон близько 20 окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську

Він зазначив, що після отримання бойового завдання від керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова другий батальйон спецпідрозділу "Тимура" з суміжним підрозділом "Російського добровольчого корпусу" вирушили на завдання.

"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", - сказав розвідника.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків (бійців, - ред.) противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити периметр заводу, внаслідок чого були знешкоджені вже за периметром заводу", - повідомив "Вікінг".

За словами розвідника, агрегатний завод у Вовчанську значно пошкоджений, але оборону там тримати можна.