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Бійці ГУР взяли у полон близько 20 окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську

Фото: ГУР на заводі у Вовчанську взяло у полон 20 росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську на півночі Харківської українські воїни взяли у полон росіян. Йдеться про близько двох десятків полонених окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера спецпідрозділу "Тимура" ГУР Міноборони з позивним "Вікінг" в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що після отримання бойового завдання від керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова другий батальйон спецпідрозділу "Тимура" з суміжним підрозділом "Російського добровольчого корпусу" вирушили на завдання.

"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", - сказав розвідника.

Він підтвердив що внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон.

"На Вовчанському агрегатному заводі до двох десятків (бійців, - ред.) противника взято в полон, декілька десятків знищено. Також четверо окупантів намагались залишити периметр заводу, внаслідок чого були знешкоджені вже за периметром заводу", - повідомив "Вікінг".

За словами розвідника, агрегатний завод у Вовчанську значно пошкоджений, але оборону там тримати можна.

 

Звільнення агрегатного заводу

У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що українські військові звільнили агрегатний завод у Вовчанську. Там довгий час перебували російські загарбники. Як повідомляли раніше у ЗСУ, росіяни були заблоковані на заводі.

Представник Російського добровольчого корпусу (РДК) заявив, що це була перша подібна операція українських сил з початку повномасштабної війни. Бійці штурмом взяли під контроль великий укріпрайон.

За його словами, у Вовчанську також локацій залишилося мало, оскільки росіян практично знищили місто під час наступу.

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