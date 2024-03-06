ua en ru
Ср, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці "Фавориту" отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET

Середа 06 березня 2024 13:26
UA EN RU
Бійці "Фавориту" отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET Фото: бійці "Фавориту" отримали ще 50 FPV-дронів від FAVBET (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Рота "Фаворит" отримала черговий пакет матеріально-технічної допомоги за підтримки української iGaming-компанії FAVBET. Це 50 дронів-камікадзе, авто та супутнє обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зараз підрозділ знаходиться на одному з найгарячіших напрямів, тому вже найближчим часом нові безпілотники поповнюватимуть статистику ворожих втрат.

"Вдячний FAVBET за підтримку у передачі FPV-дронів. Сьогодні якість дронів на ринку дуже впала через намагання багатьох компаній просто поставити галочку у допомозі найдешевшою пташкою. Дуже цінно, що FAVBET для нашої роти обирає кращі безпілотники, в якості яких ми завжди впевнені", - розповідає командир "Фавориту", співзасновник та віцепрезидент Української федерації ММА (UF MMA) Денис Перч.

FAVBET патронує роту "Фаворит" фактично з моменту заснування восени минулого року. Учасники підрозділу - досвідчені бійці та пілоти, що боронять Україну з перших днів вторгнення. Багато з них були тим чи іншим чином пов’язані з бойовими мистецтвами: були спортсменами й тренерами.

За цей час за підтримки компанії рота "Фаворит" отримала дрони для розвідки та знищення ворожої техніки, автівки для виїзду на позиції, а також необхідне обладнанням та витратні матеріали для повсякденної роботи: від 3D-окулярів та підсилювачів сигналу для FPV-дронів, до "Старлінків", зарядних станцій та обігрівачів.

Підтримка роти - частина системних зусиль компанії FAVBET з допомоги Силам оборони України. Окрім власних проєктів, що реалізуються за сприяння благодійного фонду FAVBET Foundation, компанія робить значні внески й у загальнонаціональні збори через платформу UNITED24.

В лютому 2024 року FAVBET став учасником збору на 35 безпілотних морських дронів Sea Baby для СБУ, задонативши 10 млн грн - найбільшу суму серед усіх українських бізнесів. Минулого року - передав 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для "Армії дронів", а також 20 млн грн впродовж двох етапів Операції "Єдність" із закупівлі 15000 FPV-дронів для фронту.

"Провідні українські компанії мають розуміти, що підтримка нашого війська -= це не тільки питання проукраїнської позиції, а внесок у збереження України як вільної держави. Саме тому допомога FAVBET триватиме стільки та в тому обсязі, скільки цього потребуватиме наша перемога", - кажуть у компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Дрони
NEWS
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
Не тільки "Шахеди". У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію