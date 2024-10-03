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Бійці бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького отримали від громади Києва 750 дронів, - Кличко

Фото: бійці бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького отримали від громади Києва 750 дронів (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Чергову партію допомоги від столичної громади отримали бійці президентської бригади – 750 дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні передали 750 дронів різних типів бійцям окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ ЗСУ. На передову, зокрема, вирушили: 100 БпЛА Mavic 3Т, 250 Mavic 3 PRO та 400 дронів FPV10", - повідомив Віталій Кличко. 

Мер зазначив, що бійці президентської бригади у лютому — березні 2022 року обороняли Киів та його передмістя. Після звільнення окупованих міст і селищ Київщини бригада билася з ворогом на Харківщині, а також на Донбасі - під Бахмутом та Авдіївкою. І сьогодні вона продовжує боронити Україну на найгарячіших ділянках фронту.

З початку цього року Київська громада вже виділила на потреби президентської бригади 100 млн грн, наголосив Кличко. А загальна сума допомоги військовим від киян у 2024 році вже досягла 8,6 млрд грн.

"Нагадаю, цього року, столиця вже виділила для допомоги військовим 8,6 млрд грн. Тільки в вересні від громади Києва ми передали на фронт 1700 дронів Mavic різних типів. Продовжуємо допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості в бюджеті міста, і за небюджетні кошти", - підкреслив Кличко.

Напередодні Віталій Кличко повідомляв, що Київ передав бійцям трьох бригад на Харківський напрямок партію нічних fpv-дронів та "Мавіків», системи РЕБ, два ремонтних авто, генератори та Starlink.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко відвідав захисників на Донбасі та на Куп’янському напрямку. Передав чотирьом бригадам від громади Києва 550 дронів Mavic 3Т, системи РЕБ та антидронові рушниці.

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