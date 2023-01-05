Бійці на Авдіївському напрямку отримають 10 модульних укриттів від "Метінвесту"

Допомога бійцям надається в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов.

Такі модульні укриття виготовляють співробітники з різних підприємств компанії. Конструкції збирають із хвилястої сталі за вдосконаленим проектом, враховуючи потреби військових. При цьому вона легко розбирається для транспортування й переміщення на інші позиції.

Модульні укриття багатофункціональні: всередині є дерев’яні ліжка, а піднімну підлогу можна використовувати як сховище. Кожна споруда облаштована спеціальними відсіками для зберігання стратегічних речей і військової амуніції. Для обігріву встановлюють пічки-буржуйки.

"Ми передаємо одній із бригад, які тримають оборону навколо міста Авдіївка, мобільні бліндажі, щоб забезпечити максимально надійний захист від прильотів та обстрілів ворожої артилерії. Бліндажі будуть належним чином прикриті та обладнані, щоб наші воїни мали максимальний комфорт і захист під час відпочинку та якихось побутових справ на лінії зіткнення", - розповів операційний директор групи Олександр Мироненко.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова вже передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, 1200 дронів, 1750 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій.

Крім того, на фронт було направлено 766 автомобілів, та 630 тис. літрів пального. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.