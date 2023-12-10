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Бійці 47 бригади збили російський безпілотник "ZALA" під Авдіївкою (відео)

Авдіївка, Неділя 10 грудня 2023 20:09
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Бійці 47 бригади збили російський безпілотник "ZALA" під Авдіївкою (відео) Фото: ЗСУ збили російський безпілотник "ZALA" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади збили російський безпілотник “ZALA”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 47 окремої механізованої бригади.

Військові повідомили, що збили російський безпілотник під Авдіївкою.

"Попри те, що БпЛА за габаритами малий - хлопці відпрацювали чітко: один пуск - ціль знищена", - повідомили в бригаді.

Крім того, військові групи "КОБРА" змогли ліквідувати російський штурмовик Су-25 та три вертольоти Ка-52.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

Наразі по всій лінії фронту в районі Авдіївки тривають запеклі бої, однак особливу увагу російські окупанти приділяють Степовому, що на північний захід від міста. Загарбники хочуть захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ.

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