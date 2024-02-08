Бійці 44 Окремого стрілецького батальйону отримали партію дронів від Кличка
Мер Києва Віталій Кличко передав партію FPV-дронів бійцям 44 Окремого стрілецького батальйону 115 бригади ЗСУ, які захищають Україну на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.
"Зустрівся з командирами 44-го Окремого стрілецького батальйону 115-ої бригади ЗСУ. Бійці захищають Україну на передовій, на Донбасі. Передав батальйону, в якості благодійної допомоги, першу партію найнеобхіднішого. 30 FPV-дронів. Нехай допомагають нищити ворога", - написав Кличко.
Він зазначив, що батальйон був сформований у столиці на початку широкомасштабного російського вторгнення.
"Батальйон майже два роки тому був сформований в Києві. І хоч зараз не зареєстрований у столиці, але допомога захисникам потрібна. І вони звернулися до нас", - підкреслив мер.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення, який звернувся по допомогу.
Також брати Клички передали по 100 дронів 47 ОМБр "Маґура" та 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.
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