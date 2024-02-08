Бійці 44 Окремого стрілецького батальйону отримали партію дронів від Кличка

Мер Києва Віталій Кличко передав партію FPV-дронів бійцям 44 Окремого стрілецького батальйону 115 бригади ЗСУ, які захищають Україну на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Зустрівся з командирами 44-го Окремого стрілецького батальйону 115-ої бригади ЗСУ. Бійці захищають Україну на передовій, на Донбасі. Передав батальйону, в якості благодійної допомоги, першу партію найнеобхіднішого. 30 FPV-дронів. Нехай допомагають нищити ворога", - написав Кличко.

Він зазначив, що батальйон був сформований у столиці на початку широкомасштабного російського вторгнення.

"Батальйон майже два роки тому був сформований в Києві. І хоч зараз не зареєстрований у столиці, але допомога захисникам потрібна. І вони звернулися до нас", - підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відправив партію FPV-дронів 23 батальйону спецпризначення, який звернувся по допомогу.

Також брати Клички передали по 100 дронів 47 ОМБр "Маґура" та 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, які захищають Авдіївку.