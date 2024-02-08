Бойцы 44 Отдельного стрелкового батальона получили партию дронов от Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 44 Отдельного стрелкового батальона 115 бригады ВСУ, защищающих Украину на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.
"Встретился с командирами 44-го Отдельного стрелкового батальона 115-й бригады ВСУ. Бойцы защищают Украину на передовой, на Донбассе. Передал батальону, в качестве благотворительной помощи, первую партию самого необходимого. 30 FPV-дронов. Пусть помогают уничтожать". Кличко.
Он отметил, что батальон был сформирован в столице в начале широкомасштабного российского вторжения.
"Батальон почти два года назад был сформирован в Киеве. И хотя сейчас не зарегистрирован в столице, но помощь защитникам нужна. И они обратились к нам", - подчеркнул мэр.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отправил партию FPV-дронов 23 обратившегося за помощью батальона спецназначения.
Также братья Кличко передали по 100 дронов 47 ОМБр "Магура" и 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, защищающих Авдеевку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.