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Бойцы 44 Отдельного стрелкового батальона получили партию дронов от Кличко

Четверг 08 февраля 2024 18:05
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Бойцы 44 Отдельного стрелкового батальона получили партию дронов от Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал партию FPV-дронов бойцам 44 Отдельного стрелкового батальона 115 бригады ВСУ, защищающих Украину на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Встретился с командирами 44-го Отдельного стрелкового батальона 115-й бригады ВСУ. Бойцы защищают Украину на передовой, на Донбассе. Передал батальону, в качестве благотворительной помощи, первую партию самого необходимого. 30 FPV-дронов. Пусть помогают уничтожать". Кличко.

Он отметил, что батальон был сформирован в столице в начале широкомасштабного российского вторжения.

"Батальон почти два года назад был сформирован в Киеве. И хотя сейчас не зарегистрирован в столице, но помощь защитникам нужна. И они обратились к нам", - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко отправил партию FPV-дронов 23 обратившегося за помощью батальона спецназначения.

Также братья Кличко передали по 100 дронов 47 ОМБр "Магура" и 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, защищающих Авдеевку.

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Вооруженные силы Украины Виталий Кличко
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