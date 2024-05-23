"Бийтеся за Україну". Буданов зробив заяву у День Героїв

Україна сьогодні, 23 травня, відзначає День Героїв. Всі, хто дає відсіч російській агресії проти України, заслуговують найбільшої пошани.

Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення .

"Сьогодні наша нація відзначає День Героїв. З часів Київської Русі та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни. Нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога", - сказав начальник ГУР.

Буданов наголосив, що українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення, а тепер цей шлях потрібно завершити.

"На нашу долю випало це зробити. Кожен день у бою за правду є важким випробуванням сили, мужності і віри. Та попри всі випробування, майбутнє України не похитне у колі вільних демократичних народів", - заявив він.

Керівник воєнної розвідки підкреслив, що військові, поліцейські, прикордонники, медики, рятувальники, волонтери, добровольці та всіх, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, вартують найвищої пошани та визнання.

"Бійці воєнної розвідки України не раз довели свою мужність, вірність країні та присязі. Яка б запекла битва не чекала на нас попереду, твердо стоїмо разом на своїй землі. І хай кожен, хто виступає на наші принципи, нашу волю, заплатить за це найвищу ціну. Бийтеся за Україну, ми переможемо", - додав Буданов.