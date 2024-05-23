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"Сражайтесь за Украину". Буданов сделал заявление в День Героев

Украина, Четверг 23 мая 2024 10:07
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"Сражайтесь за Украину". Буданов сделал заявление в День Героев Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сегодня, 23 мая, отмечает День Героев. Все, кто дает отпор российской агрессии против Украины, заслуживают большого уважения.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"Сегодня наша нация отмечает День Героев. Со времен Киевской Руси и казацкой эпохи украинские рыцари были на страже своей страны. Уничтожали захватчиков и совершали победные рейды на территорию извечного врага", - сказал начальник ГУР.

Буданов подчеркнул, что украинцы стали примером несокрушимости, продолжив традицию создания государства, а теперь этот путь нужно завершить.

"На нашу судьбу выпало это сделать. Каждый день в бою за правду является тяжелым испытанием силы, мужества и веры. Но, несмотря на все испытания, будущее Украины не поколеблется в кругу свободных демократических народов", - заявил он.

Руководитель военной разведки подчеркнул, что военные, полицейские, пограничники, медики, спасатели, волонтеры, добровольцы и всех, кто сегодня дают отпор российской агрессии, заслуживают высочайшего уважения и признания.

"Бойцы военной разведки Украины не раз доказали свое мужество, верность стране и присяге. Какое бы ожесточенное сражение не ждало нас впереди, твердо стоим вместе на своей земле. И пусть каждый, кто выступает на наши принципы, нашу волю, заплатит за это высшую цену. Сражайтесь за Украину, мы победим", - добавил Буданов.

День Героев Украины

Сегодня, 23 мая, украинцы отмечают День Героев. Идея отмечать этот день возникла во время Второй мировой войны. В Украине День Героев стал более популярен в 1992 году, а также в 2014 году, когда Россия напала на Украину.

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