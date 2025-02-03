Бійка між дівчатами в ТРЦ у Києві: поліція з'ясувала обставини

Поліція встановила учасниць бійки, що сталася в одному з ТРЦ Деснянського району Києва. Після того, як відео інциденту поширилося в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва .

Конфлікт між двома подругами, 19-річною та 16-річною дівчатами, став відомий після того, як у соціальних мережах з'явилося відео інциденту.

Поліція швидко зареєструвала інформацію про подію та відкрила кримінальне провадження за статтею 296 частина 2 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

У результаті слідства, обидві учасниці конфлікту були встановлені, і разом з їхніми батьками їх запросили до управління поліції для подальших пояснень.

З'ясувалося, що конфлікт між дівчатами вже був вирішений, а мати неповнолітньої та сама неповнолітня відмовились від написання заяви. Однак поліція продовжує розслідування, спілкуючись зі свідками та очевидцями події.

Для роботи з неповнолітніми до процесу залучені соціальні служби та адміністрації навчальних закладів.