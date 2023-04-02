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Бійка в Хмельницькому: під церквою УПЦ зібрався мітинг, були сутички

Фото: під церквою УПЦ зібрався мітинг (twitter.com kapytsia)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 2 квітня, у Хмельницькому біля церкви в якій побили військового, зібрався мітинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, сьогодні близько 18:00 хмельничани зібралися біля собору на Володимирській. Активісти кричали "Геть московського попа" та "Слава Україні!".

Проте вже невдовзі після початку, на місці події було помічено перші сутички.

Нагадаємо, сьогодні священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві в Хмельницькому.

Пізніше мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому хочуть заборонити УПЦ МП користуватися земельними ділянками.

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