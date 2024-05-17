Бій століття, чемпіонський раунд Гвардіоли і "Пічічі" для Довбика: анонс вихідних у спорті

Нове баскетбольне побачення "Індіани" та "Нью-Йорка", об'єднавчий боксерський поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, етап Формули-1 в лігві "Феррарі", вирішальний матч англійської Прем'єр-ліги для "Манчестер Сіті" та українське протистояння в чемпіонаті Іспанії відбудуться в прийдешній вікенд.

"Індіана" – "Нью-Йорк"

18 травня, 03:30, Індіанаполіс, "Гейнбрідж Філдхаус", телетрансляція на Setanta Sports

Гойдалки в півфінальній серії Східної конференції НБА тривають. "Пейсерс" і "Нікс" досі перемагали виключно вдома. Господарем шостого матчу буде "Індіана", тож закластися на успіх Шея Гілджиса-Александера та компанії доволі непогана ідея. Утім, "Нью-Йорк" явно намагатиметься закрити серію якомога швидше, тому на перемогу гратимуть обидва колективи. Хтозна, можливо "Бостон" українця Михайлюка матиме суперника у фіналі вже на ранок суботи.

Усик – Ф'юрі

19 травня, 00:30, Ер-Ріяд, Kingdom Arena, трансляція на "MEGOGO Гонг"

Уперше за два десятиліття в хевівейті з'явиться абсолютний чемпіон світу. Найкращі боксери епохи зустрінуться на Близькому Сході. Експерти розділилися в симпатіях, а букмекери не зробили однозначним фаворитом ні Олександра Усика, ні Тайсона Ф'юрі. Плюси й мінуси мають обидва. Українець поступається британцю в габаритах, але явно рухливіший за "Циганського Короля". З іншого боку, Ф'юрі помітно схуд, але міг і втратити міць ударів. Отже, справа вирішиться в ринзі.

Фото: Ні Тайсон Ф'юрі, ні Олександр Усик ще не програвали на профі-рингу (Getty Images)

Гран-прі Емілії-Романьї

19 травня, 16:00, Імола, Автодром Енцо та Діно Феррарі, телетрансляція на Setanta Sports+

Упродовж двох тижнів ледь не вся F1 щосили святкувала першу перемогу в кар'єрі Ландо Норріса. Британець тріумфував на трасі в Маямі, а його команда "Макларен" неабияк заінтригувала новинками. На легендарній трасі в Імолі британська стайня або підтвердить скорочення відставання від "Ред Булла", або повернеться на роль третьої сили після "Феррарі". Тим більше, для Скудерії тутешній автодром – особливий, адже названий він на честь засновника команди.

"Манчестер Сіті" – "Вест Хем"

19 травня, 18:00, Манчестер, "Етіхад", телетрансляція на Setanta Sports

"Містяни" зіграли пропущений матч АПЛ і нарешті повернулися в лідери. У фінальному турі сезону команді Пепа Гвардіоли достатньо просто перемогти, щоб учетверте поспіль завоювати титул. Такого в історії Англії ще не бувало. У суперниках – невмотивований "Вест Хем". Утім, відбувати номер на "Етіхаді" лондонці точно не будуть. Якщо підопічні Девіда Мойєса відберуть очки в "Сіті", то чемпіоном стане столичний "Арсенал". Звісно, якщо переможе "Евертон".

Фото: Хосеп Гвардіола може першим виграти чотири титули поспіль (premierleague.com)

"Валенсія" – "Жирона"

19 травня, 20:00, Валенсія, "Месталья", трансляція на MEGOGO

Українець Артем Довбик продовжить перегони за трофеєм Пічічі в 37-му турі Ла Ліги. Форвард приїде до Валенсії, де йому та іншим "червоно-білим" протистоямуть місцеві "кажани" з дублером українця в збірній – Романом Яремчуком. "Валенсія" вже не змагається за єврокубки, але від кількох зайвих пунктів у турнірній таблиці не відмовиться. Натомість "Жирона" після двох втрат очок поспіль загрозливо підпустила мадридський "Атлетіко" до третьої сходинки.