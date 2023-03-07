У битві за Бахмут ПВК "Вагнера" втратила найбільш ефективні підрозділи, - ISW

Битва за Бахмут фактично знищила найкращі підрозділи ПВК "Вагнера", позбавивши армію РФ найбільш ефективних штурмових груп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Тривалі бої за численні невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмута Донецької області виснажили підрозділи бойовиків "Вагнера". Аналітики ISW припускають, що незабаром перед фінальною частиною боїв за взяття міста в Бахмуті ключову роль знову можуть віддати штурмовим підрозділам ПВК.
Можливість завдати шкоди елітним бойовикам "Вагнера", а також іншим елітним підрозділам, якщо вони будуть задіяні, в умовах оборонної міської війни, сприятиме українським військам.
Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних боєприпасів та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмута можуть бути марними.
Раніше повідомлялося, що на кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили не менше п'яти осіб.
Додамо, що росіяни кинули у бій на Бахмутському напрямі найкращі свої підрозділи, використовуючи ствольні та реактивні системи залпового вогню.
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