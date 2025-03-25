Битва за світло: DAMIRLI та ДТЕК презентували колекцію одягу у стилі форми енергетиків

Центральним елементом колекції стала весняно-осіння куртка, дизайн якої відсилає до спецодягу енергетиків. Її меседж - Fight for Light - нагадує про щоденну працю тих, хто робить своє без зайвого розголосу, але з критичним значенням для країни.

Обличчям проєкту став абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який неодноразово підтримував українську енергетику, привертаючи уваги світової спільноти до необхідності її відновлення.

"Моє натхнення - це Бог, родина, люди. Це світло, що горить усередині й не піддається темряві. Світло - це не тільки те, що навколо. Це те, що всередині. Його не вимкнеш, не загасиш, не зупиниш. Воно горить у волі, в дії, в перемозі. Воно горить у справжніх героях - енергетиках, які щодня борються, щоб світло було в кожному домі. "Fight for Light" - це наша битва за світло, яке ніколи не згасає", - зазначив Олександр Усик.

100% прибутку від продажу куртки буде передано на психологічну підтримку дітей, які втратили батьків під час війни. Партнером у реалізації цієї мети стала ГО Gen.Ukrainian.

"Ми хочемо, щоб цей одяг розповідав історію незламності українців, кожен з яких на своєму місці відстоює незалежність країни, відбудовує зруйноване ворогом, повертає світло надії тим, хто зараз цього потребує найбільше. Ми створили річ, яка працює не тільки як одяг, а й як знак підтримки. Це спосіб розповісти про тих, хто продовжує тримати країну в складний час - і допомогти тим, хто цього найбільше потребує", - зазначають у DAMIRLI.