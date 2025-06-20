Битва за ліки від раку: Bayer намагається заблокувати вихід на ринок дешевшого аналога в суді

Глобальний фармацевтичний гігант Bayer Healthcare LLC подав позов проти турецької компанії Nobel Ilac та Міністерства охорони здоров'я України. В ньому компанія вимагає заборонити реєстрацію дешевшого аналога протипухлинного препарату, наступне судове засідання у справі призначено на 24 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
В центрі спору - ліки на основі діючої речовини (sorafenib), що використовується для лікування певних видів раку, зокрема нирок та печінки.
Оригінальний препарат: "Нексавар" (Nexavar) виробництва Bayer. В Україні вартість однієї упаковки (№112) цього препарату коливається від 56,4 до понад 61 тисячі гривень.
Своєю чергою, його аналог (дженерик) "Софексан" (Sofexan) виробництва турецької Nobel Ilac, ще не продається в Україні, оскільки проходить процедуру реєстрації, але його вартість, наприклад, в Грузії його вартість складає близько тисячі доларів США, що значно дешевше за оригінальний "Нексавар".
Важливо, що компанія Bayer, як власник патентів, прагне захистити свою монополію на ринку та бореться з появою більш доступних копій. Так, американська компанія Bayer Healthcare LLC звернулася до суду, стверджуючи, що вихід на ринок препарату "Софексан" порушить її права інтелектуальної власності на три патенти України (№ 73731, № 91520, № 93673), які захищають винахід діючої речовини та її фармацевтичне застосування.
Треба розуміти і те, що за законодавством, турецька компанія може законно використовувати запатентовану речовину "сорафеніб" лише у двох випадках:
Господарський суд міста Києва під головуванням судді Олександра Мандриченка вже відкрив провадження у справі № 910/3867/25. Справа розглядається за правилами загального позовного провадження, що свідчить про її складність та суспільне значення.
Юрист Клим Братківський пояснює, що турецька компанія має право використовувати запатентовану речовину лише у двох вищезазначених випадках.
"В цілому ж, результат справи може стати важливим прецедентом, що визначить баланс між захистом прав інтелектуальної власності фармацевтичних гігантів та забезпеченням доступу громадян до лікування", - каже він.
Як відомо, патентні війни між власниками оригінальних препаратів і виробниками дженериків - поширена практика на фармацевтичному ринку. Особливо у випадках, коли мова йде про дороговартісне онкологічне лікування, як у цьому випадку.
Раніше суд у США зобов'язав Bayer виплатити 2,1 млрд доларів чоловікові, який захворів на рак через засіб проти бур'янів.
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