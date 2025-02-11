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Битва кризових грандів та інші матчі на старті плей-офф Ліги чемпіонів: повний розклад вівторка

Вівторок 11 лютого 2025 17:19
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Битва кризових грандів та інші матчі на старті плей-офф Ліги чемпіонів: повний розклад вівторка Фото: "Реал" та "Манчестер Сіті" грали в 1/4 фіналу минулорічного розіграшу ЛЧ (Champions League)
Автор: Андрій Костенко

11 лютого розпочинаються матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Будуть зіграні перші чотири поєдинки раунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

В стикових іграх візьмуть участь команди, які за підсумками основного раунду посіли місця з 9-го до 24-те. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу де на них уже чекають клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.

Ігровий день стартує о 19:45 за Києвом у французькому Бресті. Там, команда господарів, яка на попередньому етапі поступилась донецькому "Шахтарю" (0:2), протистоятиме землякам зі столичного ПСЖ.

О 22:00 розпочнуться ще три матчі. Мадридський "Реал" українця Андрія Луніна зустрінеться в англійському Манчестері з місцевим "Сіті". Італійський "Ювентус" на власному полі протестує нідерландський ПСВ. А португальський "Спортінг" зійдеться з минулорічним фіналістом ЛЧ – дортмундською "Боруссією".

Усі поєдинки покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Великий вечір футболу стартує з передматчевої студії о 21:00. До ведучих Вадима Шевякіна та Сергія Лук'яненка долучаться колишні гравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Перелік матчів вівторка у плей-офф Ліги чемпіонів:

  • 19:45, "Брест" – ПСЖ
  • 22:00, "Манчестер Сіті" – "Реал"
  • 22:00, "Ювентус" – ПСВ
  • 22:00, "Спортінг" – "Боруссія" Д

Битва кризових грандів та інші матчі на старті плей-офф Ліги чемпіонів: повний розклад вівторка

Анонс матчів 11 лютого

"Манчестер Сіті" – "Реал". Справжня класика Ліги чемпіонів. В рамках стикових матчів суперники зіграють свої дев'яте та десяте протистояння в найпрестижнішому євротурнірі за останні п'ять років.

Також нагадаємо, шо три останні фінали Ліги чемпіонів вигравала одна з цих команд: «Реал» у 2022 та 2024 роках, а "Ман Сіті»" – у 2023-му. Втім, на етапі ліги поточного розіграшу ні один, ні інший клуб не показали справді чемпіонської гри. Але й кризовий "Реал" проти кризового "Манчестер Сіті" – поєдинок, безумовно, вартий уваги.

"Брест" – ПСЖ. Для двох французьких клубів це буде вже третя зустріч у поточному сезоні. У чемпіонаті країни парижани двічі впевнено здолали опонентів – 5:2 та 3:1. Провінційну команду зараз відверто лихоманить – лише 8-ме місце в чемпіонаті. ПСЖ у свою чергу впевнено лідирує в Лізі 1. Та й у ЛЧ в останніх поєдинках виглядав непогано, здобувши яскраві перемоги над "Манчестер Сіті" і "Штутгартом".

"Ювентус" – ПСВ. Парадокс нинішнього формату Ліги чемпіонів у тому, що у вересні ці команди вже грали одна з одною в Турині. І тоді "Стара синьйора" переконливо перемогла – 3:1. Італійський гранд є безперечним фаворитом і в протистоянні двох колективів у плей-офф. Проте й нідерландці здатні на сюрпризи. Не забуваймо що ПСВ не програє у шести останніх зустрічах поспіль у всіх турнірах.

"Спортінг" – "Боруссія". Дортмундці заходять у наступну стадію Ліги чемпіонів із новим тренером Ніко Ковачем, для якого поєдинок у Лісабоні стане всього другим на чолі "чорно-жовтих". І свій перший матч він вже програв – "Штутгарту" (1:2) в Бундеслізі. А "Спортінг" на домашній арені виглядає дуже грізним. Втім, доречно буде нагадати, що три тижні тому "леви" грали у ЛЧ проти представника чемпіонату Німеччини, і поступились у гостях "Лейпцигу" – 1:2.

Раніше "Динамо" програло "Аталанті" та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА.

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