Битва еще не началась: глава Донецкой ОВА назвал причины "вынужденной паузы" оккупантов

По словам главы ОВА, российские войска перегруппировываются и накапливают силы.

"Они собирают силы. Мы видим, что они перегруппированы и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые завязаны на этом направлении. Их там много", - отметил он.

Кириленко добавил, что российские бойцы деморализованы. Более того, для наступления не способствует погода.

"Впрочем, есть факторы, которые держат врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная несогласованность действий и откровенно панические настроения. Настрой и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне. Они общаются между собой и понимают, как кончился их "блиц-криг" с планами захватить столицу за несколько дней, и какие на самом деле у них потери - они очень-очень значительные, даже для такой большой армии, как у Российской Федерации", - заявил Кириленко.