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Битва еще не началась: глава Донецкой ОВА назвал причины "вынужденной паузы" оккупантов

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook com pavlokyrylenko)
Автор: Владислав Красинский, Наталья Юрченко

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что "битва за Донбасс" еще не началась. Он считает, что для "вынужденной паузы" российских оккупантов есть несколько причин.

Об этом Кириленко сообщил в интервью РБК-Украина.

По словам главы ОВА, российские войска перегруппировываются и накапливают силы.

"Они собирают силы. Мы видим, что они перегруппированы и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые завязаны на этом направлении. Их там много", - отметил он.

Кириленко добавил, что российские бойцы деморализованы. Более того, для наступления не способствует погода.

"Впрочем, есть факторы, которые держат врага на вынужденной паузе. Это погодные условия, определенная несогласованность действий и откровенно панические настроения. Настрой и боевой дух даже регулярных вооруженных сил РФ далеко не на должном уровне. Они общаются между собой и понимают, как кончился их "блиц-криг" с планами захватить столицу за несколько дней, и какие на самом деле у них потери - они очень-очень значительные, даже для такой большой армии, как у Российской Федерации", - заявил Кириленко.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали о подвигах защитников Мариуполя и обороне, которая войдет в военные учебники.

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