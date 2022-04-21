Битва за Донбасс может быть не последней, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели. Потому начинающаяся битва за Донбасс может быть не последним крупным сражением.

"Вчера утром начались бои по всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка испытать на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачная. На сегодня они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление - это вопрос времени", - отметил секретарь СНБО.

Данилов также предупредил, что эта битва за Донбасс может быть не последней: "Впереди еще может быть много разных вещей. Это не есть, как раньше говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014 года".