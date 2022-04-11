Битва за Донбасс. Почему бои на востоке могут решить исход всей войны

Россия после провального "блицкрига" и отступления части ее войск решила менять свою стратегию в войне, развязанной против Украины. Чтобы оправдать перед внутренней аудиторией огромные человеческие и экономические потери, Кремль пытается добиться хоть каких-то подвижек в Украине.

Теперь Россия накапливает ресурсы, чтобы захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Судя по прогнозам с обеих сторон, в ближайшее время на востоке пройдет одно из самых масштабных сражений 21 века. Представители власти Украины и западных стран полагают, что, получив победу на Донбассе, Путин вернется к идее взять Киев.

По оценке главы МИД Дмитрия Кулебы, битва за Донецкую и Луганскую область напомнит Вторую мировую войну. И она, как считает глава ОП Андрей Ермак, определит ход нашей нынешней войны с Россией. Роспропаганда называет будущее сражения "Донбасской дугой".

Эта битва, действительно, может стать переломной в войне, начатой Путиным. Причем не в его пользу. У украинского военного командования есть поле для маневра, чтобы при продуманных ходах спутать планы агрессора.

Арена боя

Сразу после встречи переговорных групп в Турции российская сторона начала отводить свои войска из северных регионов Украины, объясняя это "жестом доброй воли". Речь идет о трех областях – Киевской, Черниговской и Сумской. Руководство РФ уверяет, что все якобы идет по плану, первый этап "спецоперации" завершен, а дальше – "освобождение" Донбасса.

Конечно же, такими заявлениями российское командование в очередной раз пытается "сохранить лицо". Наши Вооруженные силы, сумев переломить наступательную инициативу врага, перешли в контратаку. Особенно успешно – под Киевом. Так что агрессору пришлось отводить не боеспособные войска, а то, что от них осталось после удара наших сил.

"Здесь следует отметить, что это в основном подразделения российской армии, которые в результате оборонительных и контрнаступательных действий Вооруженных cил Украины понесли существенные потери в живой силе и технике и фактически потеряли боеспособность. Собственно, именно это мы и считаем одним из определяющих факторов, побудивших Россию к такому решению", – объяснил РБК-Украина спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

Российские войска были отброшены на северном направлении (фото: GettyImages)

Теперь, как считают в ведомстве, Кремль решил сместить фокус на Донецкую и Луганскую области. И выведенные подразделения после доукомплектации будут переброшены на одно из восточных направлений. Кроме того, враг до конца не отказывается от наступления и на другие города юга и востока Украины, уточнил Мотузяник.

"То, что наступление на Донбассе и на юге Украины будет в ближайшее время – это очевидно. Потому что российские генералы просто переформатируют свою линию фронта и путем отведения войск из Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей они смогут собрать какой-то ударный кулак", – сказал изданию военный эксперт Михаил Жирохов.

Как считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, российские генералы хотят доложить о хоть каких-то успехах в их "спецоперации" к 9 мая. Поэтому они стягивают все силы на Донбасс, чтобы провести отражение Курской битвы, говорит эксперт. Это одно из ключевых сражений Второй мировой войны между гитлеровской и советской армиями.

Как может выглядеть эта "дуга" в кремлевском сценарии? Одна часть вражеских войск попытается двинуться с севера от Изюма Харьковской области. Вторая – с захваченных украинских территорий с юга.

"Есть выступление украинских войск в зоне проведения ООС. Они хотят это выступление окружить и нанести нам стратегическое поражение, так, как немцы хотели под Курском с двух сторон ударить с севера и юга. И затем вернуться к модифицированному плану "А": когда основные силы, как они считают, будут разбиты на востоке, враг снова будет двигаться на Киев и из Беларуси, и с юга Украины", – описывает предположительный план агрессора Самусь.

Сейчас интенсивное наступление врага сдерживает ключевой фактор – Мариуполь. Пока там продолжаются бои и наши военнослужащие сохраняют контроль над частью города – оккупанты едва ли пойдут на окружение войск ООС. Дело в том, что на захват Мариуполя сейчас брошены огромные силы врага.

"Невозможно наступать, имея в тылу какой-то опорный пункт, который по-прежнему обороняется. Если они возьмут Мариуполь, эти войска, которые сейчас занимаются захватом города, они перебросят на южное направление и на Донбасс. На Донбассе их задача каким-то путем обрезать нашу достаточно большую группировку в зоне ООС", – пояснил Михаил Жирохов.

Наши войска на Донбассе готовы дать отпор противнику (фото: GettyImages)

Есть ли угроза для других регионов? Потенциально – для Одессы, если оккупантам удастся прорваться через Николаевскую область. Но этот регион по-прежнему удерживает оборону и эффективно отбивает атаки россиян.

"У нашего командования еще есть резервы, на Западной Украине мобилизация идет полным ходом, поступает иностранное вооружение. И сейчас эти резервы могут бросить на юг или на Харьковскую область и на Донбасс", – говорит Жирохов.

Что касается Харькова – то по крайней мере сейчас вражеских сил и средств явно недостаточно для того, чтобы приступом взять этот миллионный город. Несмотря на то, что он постоянно подвергается артиллерийским и ракетным обстрелам, Харьков хорошо укреплен и обороняется. А украинские защитники оттеснили оккупантов далеко за окрестности города, говорит Мотузяник.

"Однако такая угроза никогда до конца и не спадала, поэтому следует готовиться к тому, что рано или поздно противник может вернуться к идее наступательных действий, в том числе на Слобожанщине", – уточнил спикер Минобороны.

Ходы и слабости

Главная проблема россиян – это то, что об их новом плане войны всем известно. И как раз эту слабость врага украинское командование может обернуть в свою пользу. Каким образом наши войска могут помешать планам россиян? Нужно развалить алгоритм действий противника, считают военные эксперты.

Пока силы оккупанта скованы в Мариуполе, было бы логично ударить по позициям врага на юге Украины, допустил Михаил Самусь. У противника накоплено не так уж и много сил в Херсонской и Запорожской области. И пользуясь этим случаем, наши войска могут не только освободить захваченные территории, но и сбить план по окружению зоны ООС.

"Можно совершить контрнаступательную операцию в зоне Херсона и таким образом изменить баланс на юге. Потому что очевидно, что российские силы на юге сейчас будут сконцентрированы и брошены на восток, чтобы додавить Мариуполь, ведь для них это очень важная цель", – предположил Самусь.

Оккупанты хотят окружить наши войска на Донбассе (фото: facebook.com / mod.mil.rus)

Затем можно пойти в контрнаступление, например, на юге Донецкой области, уточнил эксперт. Если оккупанты ввяжутся в бои там, то группировка Объединенных сил получит больше маневра, чтобы противостоять вражеским войскам на севере. И тогда у противника не получится провести окружение, отметил Самусь. К тому же зона ООС – это очень освоенный украинцами за восемь лет войны регион. И это также играет в пользу нам, а не противнику, добавил эксперт.

Могут ли россияне провернуть аналогичный ход, пытаясь отвлечь украинские силы вторжением Беларуси на западе? Такое нельзя полностью исключать, уточнил Самусь. Но наши войска к этому готовы. И где бы не велась основная битва, северные границы не останутся оголенными.

Плюс ко всему, у беларусов не так уж и много сил. В их армии – не более 25 тысяч боевого личного состава. На территорию Украины они могут бросить максимум 5-10 тысяч человек. А это в разы меньше, чем та группировка россиян, которая была разбита под Киевом, отметил Самусь.

"Это будет выход на смерть, потому что они будут выступать обычной приманкой для украинцев и будут уничтожены. Думаю, Путин и российское командование рассматривали такой вариант, но белорусские военные объяснили Лукашенко, что для проведения такой операции на наших северо-западных границах нужно ориентировочно 90 тысяч войск", – объяснил эксперт.

А у россиян самих с живой силой не все так гладко, как бы им хотелось. По словам Мотузяника, для атаки на восточные области противник сейчас пытается сформировать ударные группировки. Для этого Россия ищет дополнительные силы, в том числе за счет скрытой мобилизации, которую они проводят как на временно оккупированных территориях, так и внутри страны.

"Следует понимать, что по всем правилам боевых действий при наступлении атакующая сторона должна образовать группировку, которая будет превосходить силы защитников не менее трех раз. А лучше – в 4 и 5 раз", – отметил спикер Минобороны Украины.

Потери российской армии в этой операции будут огромными (фото: armyinform.com.ua)

Скрытая мобилизации в РФ сейчас не являются массовой, уточнил Самусь. Пока оккупанты стараются перекрывать потери и потребности, перебрасывая войска с других направлений. Очевидно, что для атаки на восток врагу нужно пополнить личный состав, но десятки тысяч солдат они сейчас точно не набирают, добавил эксперт.

"Пока речь идет о сотнях или тысячах военнослужащих. Думаю, в таком состоянии России будет очень трудно добиться успеха. Конечно, если Вооруженные силы Украины будут так же красиво и разумно обороняться и идти в контрнаступление. Но следующие две недели будут тяжелыми. И я думаю, что это будет критическим моментом этой войны", – спрогнозировал Самусь.