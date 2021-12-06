Биткойн упал еще на 5% после рекордного обвала на выходных

Биткойн упал почти на 5% в понедельник, 6 декабря. В начале недели крупнейшая в мире криптовалюта продолжает дешеветь после тяжелых выходных, когда в моменте она потеряла более одной пятой своей стоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

В результате обвала цена биткойна и сумма, инвестированная в фьючерсы на биткойны, вернулись к началу октября, до того как 10 ноября произошел скачок цен, в результате которого он достиг рекордно высокого уровня в 69 тысяч долларов.

Трейдеры заявили, что падение на выходных было связано с широким выходом из рискованных активов на традиционных рынках из-за опасений по поводу штамма коронавируса "Омикрон" в сочетании с более низкой торговой ликвидностью, которая имеет тенденцию поражать криптовалюты в выходные дни.

По выходным почти нет ликвидности, поэтому рынки немного более уязвимы для потрясений, сказал Джозеф Эдвардс, руководитель отдела исследований криптовалютной брокерской компании Enigma Securities, Лондон.

"Мы ожидаем, что оставшаяся часть четвертого квартала будет тяжелым месяцем; мы не видим той силы биткойнов, которую мы обычно наблюдаем после одного из этих сокрушительных дней", - сказал Мэтт Дибб из Stackfunds, сингапурского дистрибьютора криптовалютных фондов.