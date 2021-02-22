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Биткойн стремительно дешевеет после достижения исторического максимума

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 15:03
Биткойн стремительно дешевеет после достижения исторического максимума Фото: биткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Александр Белоус

Биткойн подешевел в понедельник четверг, 22 февраля, на 6,5% до 53,7 тысяч долларов. Биткойн падает после достижения исторического максимума на выходных

Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.

В воскресенье стоимость самой популярной криптовалюты в мире выросла до рекордных 58 354 долларов, в результате чего недельный прирост составил около 20%. В этом году биткойн вырос примерно на 100%. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов.

Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

Напомним, Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна. Как отмечает банк, беспрецедентные суммы денег, брошенные политиками на мировые финансовые рынки, подняли акции технологических компаний до рекордных значений, поскольку инвесторы погнались за доходностью инвестиций от биткойнов до реальных активов.

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