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Биткойн рухнул ниже 30 тысяч долларов

Понедельник 04 января 2021 13:05
Биткойн рухнул ниже 30 тысяч долларов
Фото: биткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Александр Белоус

После новогодних праздников криптовалюта дешевеет

Биткойн упал на 14% до 27 805 долларов в понедельник, 4 января. Криптовалюта теряет позиции после резкого роста в новогодние праздники.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Самая популярная в мире криптовалюта впервые в субботу, 2 января, выросла более чем на 30 000 долларов, а днем позже достигла рекордной отметки в 34 800 долларов, поскольку инвесторы продолжали делать ставку на то, что цифровая валюта становится надежным активом.

Напомним, стоимость биткойна росла в течение декабря 2020 года. Всего за год биткойн подорожал примерно в три раза. Morgan Stanley связывал ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

Аналитики прогнозировали продолжение положительного тренда биткойна до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. Ожидалось, что после этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

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