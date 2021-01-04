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Біткойн впав нижче 30 тисяч доларів

Понеділок 04 січня 2021 13:05
Біткойн впав нижче 30 тисяч доларів
Фото: біткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

Після новорічних свят криптовалюта дешевшає

Біткойн впав на 14% до 27 805 доларів у понеділок, 4 січня. Криптовалюта втрачає позиції після різкого зростання в новорічні свята.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найпопулярніша у світі криптовалюта вперше у суботу, 2 січня, зросла більш ніж на 30 000 доларів, а днем пізніше досягла рекордної позначки в 34 800 доларів, оскільки інвестори продовжували робити ставку на те, що цифрова валюта стає надійним активом.

Нагадаємо, вартість біткойна зростала протягом грудня 2020 року. Всього за рік біткойн подорожчав приблизно в три рази. Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну кріптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу за допомогою вакцин.

Аналітики прогнозували продовження позитивного тренду біткойну до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Очікувалося, що після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстремальний продаж цифрового активу.

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