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Биткойн обновил исторический максимум

Автор: Александр Белоус

Биткойн подскочил более чем на 10% в понедельник, 8 февраля, до рекордного уровня. Это произошло после того, как Tesla заявила, что в прошлом месяце инвестировала 1,5 млрд долларов в самую популярную в мире криптовалюту.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Новость заставила биткойн взлететь до 43 625 долларов по состоянию на 15:00 по киевскому времени. Производитель электромобилей объявил об инвестициях через десять дней после того, как его генеральный директор Илон Маск добавил тег #bitcoin на своей странице профиля в Twitter, что привело к росту биткойна в этот день.

Биткойн вырос почти на 50% в этом году после роста более чем на 300% в 2020 году.

Напомним, биткойн достиг рекордного максимума в 41 962 доллара 8 января, после чего стоимость снижалась.

Самая популярная в мире криптовалюта опустилась до уровня 31 977 долларов к 21 января.

Стоимость биткойна в течение 2020 года выросла примерно в три раза. Morgan Stanley связывал ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

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