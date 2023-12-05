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Біткоїн продовжує рости в ціні. Який курс першої криптовалюти у грудні

Біткоїн продовжує рости в ціні. Який курс першої криптовалюти у грудні (фото: pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Біткоїн, у вівторок, 5 грудня, досяг рекордної позначки у 41,8 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT.

Біткоїн досяг позначки 41 881 доларів - найвищого рівня майже за півтора року.

Найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі зросла на 51,1% порівняно з річним мінімумом у 26 533 доларів, зафіксованим 11 жовтня 2023 року.

Сьогоднішній показник дещо нижче за свій рекордний максимум у 63 000 доларів у квітні 2021 року.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют за добу, за даними CoinMarketMap, оцінюється у 1,52 трлн доларів.

Ethereum (ETH) торгується на рівні 2,21 тисячі доларів. Інші активи з топ-10 за капіталізацією також переважно перебувають здебільшого у "червоній" зоні, згідно з даними WhiteBIT.

Зокрема, WBT - 5,471 дол., ADA - 0,399 дол., XRP - 0,61 дол.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало інструкцію, як швидко та безпечно купити найпопулярнішу криптовалюту - Bitcoin.

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