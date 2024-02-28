Біткоїн перевищив позначку у 59 тисяч доларів вперше з 2021 року

Ціна біткоїна перевищила 59 тисяч доларів. Це сталося вперше з 20 листопада 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу CoinDesk .

Вартість біткоїна почала різко рости з 25 лютого. Тоді ціна була понад 51 тисячу доларів. Станом на 12:40 за київським часом біткоїн коштує 59,2 тисячі доларів.

Як зазначає Bloomberg, такій тенденції сприяв попит інвесторів через біржові фонди.

Крім того, нещодавно компанія-розробник програмного забезпечення MicroStrategy придбав близько 3000 біткоїнів за 155 млн доларів. Зараз компанія володіє біткойнами на суму близько 10 млрд доларів.

Ріст біткоїна

Нагадаємо, 2 жовтня 2023 року курс біткоїна подолав позначку у 28 тисяч доларів.

Інвестиційний фонд Pantera Capital раніше оприлюднив новий прогноз для найпопулярнішої криптовалюти. Експерти очікують, що в найближчі кілька років криптовалюта стрімко зросте у ціні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало інструкцію, як швидко й безпечно купити біткоїн.