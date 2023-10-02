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Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів

Понеділок 02 жовтня 2023 14:25
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Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів Фото: курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів (pixabay coim)
Автор: Юлія Бойко

У понеділок, 2 жовтня, курс біткойна подолав позначку у 28 тисяч доларів. Тепер актив намагається закріпитися на цьому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT.

Так, на момент написання біткоїн торгується по $28 303.

Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів

Більшість активів із топ-10 найбільших за капіталізацією також перебувають у "зеленій" зоні. Зокрема, Ethereum (ETH) торгується на рівні $1730, Cardano (ADA) торгується за $0,26, XRP від Ripple - за $0,52.

Зростання більш ніж на 10% з першої десятки криптоактивів показало Solana (SOL), токен торгується по $24,14, подорожчавши за добу на 13%.

Курс Bitcoin на початку жовтня подолав позначку у 28 000 доларів

Скріни з сайту https://whitebit.com/

Нагадаємо, раніше ми писали що Bitcoin може встановити новий історичний рекорд.

Також ви можете ознайомитись з тим, як нові правила ЕС вплинуть на ринок крипти в Україні.

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