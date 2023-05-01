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Bitcoin закрепился в цене: сколько стоит сейчас

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Понедельник 01 мая 2023 15:30
Bitcoin закрепился в цене: сколько стоит сейчас Фото: Bitcoin закрепился на уровне 28 тысяч долларов (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Биткоин превысил отметку в 28 тысяч долларов. Самая большая криптовалюта выросла за прошлый месяц на 0,3% и торгуется в понедельник, 1 мая, на уровне 28 500 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT.

Как известно, в середине апреля на фоне проблем в банковской сфере США биткоин впервые с июня прошлого года взлетел до 30 тысяч долларов, однако, начиная с 18 апреля, произошла постепенная коррекция до 28 тыс. долларов.

Bitcoin закрепился в цене: сколько стоит сейчас

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

Также за последние сутки все цифровые активы по топ-10 по капитализации несколько потеряли в цене. В частности, Ethereum (ETH) сейчас торгуется на уровне 1,848 доллара, Binance Coin (BNB) – 333,7, USDC – 0,998, Solo – 22,325, WhiteBIT Token (WBT) – 4,751.

Bitcoin закрепился в цене: сколько стоит сейчас

Общая капитализация крипторынка на момент публикации сократилась до $1,182 трлн.

В целом, участники рынка ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США и пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла.

По оценкам BitRiver, в мае торговый ценовой диапазон будет составлять $26500 - $31000. До заседания ФРС США цена, скорее всего, останется в указанном диапазоне и выйдет из него после 1 июня 2023 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что WhiteBIT запустила тестовую сеть собственного блокчейна.

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