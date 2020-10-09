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В Бишкеке обстреляли машину Атамбаева, у экс-президента заявили о покушении

Автор: РБК-Украина

В ходе столкновений в Бишкеке обстреляли машину бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его сторонники расценивают инцидент как покушение.

Об этом в Facebook сообщила его советник Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сегодня на центральной площади якобы было совершено покушение на Атамбаева. Через некоторое время будет официальное заявление.

Также она опубликовала видео, на котором зафиксировано, что в машину стреляли боевыми пулями. Сам Атамбаев не пострадал.

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Он также заявил, что информация о якобы покушении на него поступила еще вчера.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Бишкека начались столкновения протестующих, были слышны выстрелы. Как пишут местные СМИ, пострадали несколько человек.

Сегодня в связи с беспорядками президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения. Ожидается, что в Бишкек введут войска, которые возьмут ситуацию под контроль. Кроме того, сегодня в отставку были отправлены премьер-министр и спикер местного парламента. Также были проведены кадровые изменения в Генеральном штабе.

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Новости Украины КиргизияпокушениеБишкек