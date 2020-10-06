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В Бишкеке горит Белый дом, который захватили протестующие

Бишкек, Вторник 06 октября 2020 04:41
В Бишкеке горит Белый дом, который захватили протестующие
Фото: здание Белого дома (twitter.com)
Автор: Инна Собора

После протестов в Бишкеке подожгли здание Белого дома. Его захватили митингующие.

Об этом сообщает портал 24.kg.

В здании горят по несколько кабинетов на четвертом, пятом, шестом и седьмом этажах западной стороны.

По словам митингующих, кто-то специально поджег кабинет, затем огонь распространился на другие помещения. На место прибыли пожарные.

Огонь помогают тушить и сами митингующие. Они тушат огонь снаружи, пожарные - внутри здания. Тушение возгорания затрудняется сильным ветром.

5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек.

Вскоре митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

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