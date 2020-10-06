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У Бішкеку горить Білий дім, який захопили протестувальники

Бішкек, Вівторок 06 жовтня 2020 04:41
У Бішкеку горить Білий дім, який захопили протестувальники
Фото: будівля Білого дому (twitter.com)
Автор: Инна Собора

Після протестів у Бішкеку підпалили будівлю Білого дому. Його захопили мітингувальники.

Про це повідомляє портал 24.kg.

У будівлі горять по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах західної сторони.

За словами мітингувальників, хтось спеціально підпалив кабінет, потім вогонь поширився на інші приміщення. На місце прибули пожежники.

Вогонь допомагають гасити і самі мітингувальники. Вони гасять вогонь зовні, пожежні - всередині будівлі. Гасіння пожежі ускладнюється сильним вітром.

5 жовтня місцеву партії Бішкека проводили мітинги незгоди з результатами парламентських виборів. На акції протести вийшли кілька тисяч людей.

Незабаром мітингуючі захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

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