Биржа Ciclex: запущена уникальная криптоплатформа на основе новейших технологий

Ноябрь 2020 года ознаменовался значимым в мире криптовалют событием — стартовала биржа Ciclex в рамках самой платформы Ciclex. Это инновационная финансовая площадка предоставляет возможности для торговли криптовалютами, инвестирования в стекинг пулы, обмена цифровых активов. Здесь могут торговать не только опытные трейдеры, но и новички. Для этого необходимо пройти простую регистрацию, изучить в личном кабинете все доступные способы получения дохода на платформе Ciclex и, пополнив свой счет, начать зарабатывать.

Обзор биржи Ciclex: преимущества, которые повышают репутацию площадки

Ciclex — компания, которая довольно успешно развивается на рынке криптовалют. Благодаря слаженной работе команды профессионалов 19 ноября 2020 года запущена криптобиржа Ciclex. Это инновационная платформа создана для торговли криптовалютой. Многочисленные клиенты компании также получают солидный доход от 8% в месяц от вложений в стекинг. Лучшая рекомендация для криптоплатформы Ciclex — отзывы благодарных клиентов, которые получают прибыль посредством трейдинга и инвестиций. Под управлением компании находится более 10 миллионов долларов. Доверие к платформе растет с каждым днем, о чем свидетельствует постоянное увеличение числа клиентов, которых на данный момент уже больше 10 тысяч. Одним из преимуществ площадки является периодичность и процент выплат — каждые 10 дней клиенты получают более 2% дохода, что в среднем составляет 8-11% в месяц. И этот доход можно увеличить, став участником партнерской программы. Никто не откажется получать пассивный доход и пропорционально увеличивать его на пути к лидерским позициям.

Платформа Ciclex разработана с максимальным удобством для пользователей. Простая регистрация на Ciclex обеспечивает доступ в личный кабинет, где находится кошелек, отображаются актуальные графики валютных пар, все сделки, история ввода и вывода и другие полезные функции. На этой бирже используются такие криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Litecoin, USDT, OmiseGo. В перспективе регулярное пополнение списка до топ-20 востребованных криптовалют. Соответственно, возрастет количество пар.

Старт топовой биржи Ciclex — новая ступень в развитии компании

Стремление приумножить капитал, получать пассивный доход приводит к онлайн-заработку все больше пользователей интернета. И биржа Ciclex — именно та платформа, на которой можно выгодно, быстро и безопасно заработать на криптовалюте. Регистрируйся на сайте Ciclex и тебя ждет достойный доход с выводом каждые 10 дней. Прими правильное решение и открой для себя увлекательный мир криптовалют!