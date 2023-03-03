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БІПА програла "Будівельнику" битву лідерів баскетбольної Суперліги

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Івано-Франківськ, П'ятниця 03 березня 2023 18:03
БІПА програла "Будівельнику" битву лідерів баскетбольної Суперліги Фото: "Гладіатори" продовжили серію перемог (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Перемогою столичного "Будівельника" над одеською командою БІПА завершився багатостраждальний матч претендентів на нагороди вітчизняної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

БІПА – "Будівельник" – 64:69 (14:17, 20:24, 21:11, 9:17)

Ця зустріч розпочалася ще 26 жовтня. Тоді матч двічі переривав сигнал повітряної тривоги, тож поєдинок так і не дограли. Новий старт БІПА та "Будівельник" отримали за рахунку 34:41. Одесити "ввімкнулися" краще.

Південна команда швидко зуміла вирівняти становище, а під завісу третьої чверті навіть вийшла вперед. Зрештою, за підсумками десятихвилинки БІПА привезла киянам три пункти переваги. "Гладіатори" додали у фінальному відрізку. Однак, піти у відрив від одеситів не змогли.

На паркеті розпочалася гра нервів. За чотири хвилини до фінальної сирени БІПА поступалася столичному гранду лише одним пунктом. Проте, команда Дмитра Забірченка підняла темп, втримати який супернику було не під силу. Друга команда чемпіонату набрала лише 3 очки в другій половині чверті та програла матч.

Для "Будівельника" ця перемога стала вже 21-ю у нинішньому сезоні Суперліги. "Гладіатори" ще жодного разу не зазнали поразки. Рекорд БІПи скромніший – 15 перемог, 5 поразок.

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