Биометрический контроль на границе с Украиной уже прошли 240 тыс. россиян

В целом за полгода биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев

Биометрический контроль на границе с Украиной за шесть месяцев 2018 года уже прошли 240 тыс. россиян. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Так, Цигикал отметил, что подконтрольное ему ведомство выполнило в полном объеме задачи по внедрению безвиза со странами ЕС и более года обеспечивает его функционирование. А с 1 января текущего года, ГПСУ также контролирует функционирование биометрического контроля иностранцев из стран риска, в частности, России, которые следуют в Украину.

"За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч ‑ граждане РФ", ‑ сообщил он.

Кроме того, он добавил, что сейчас украинские пограничники патрулируют границу с Польшей и Молдовой, кроме того, сейчас идет подготовка к совместному патрулированию со Словакией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на май контроль на границе прошли более 175 тыс. россиян.