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Binance приостановила вывод средств в биткоинах: названа причина

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Понедельник 13 июня 2022 17:08
Binance приостановила вывод средств в биткоинах: названа причина Фото: Binance приостановила вывод средств в биткоинах (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

На крупнейшей криптобирже Binance возникли технические сложности с выводом Bitcoin в сети $BTC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию компании в Twitter.

Отмечается, что такая проблема связана с зависшей транзакцией в сети, которая вызвала большую очередь.

"Команда специалистов уже работает над устранением этой проблемы и, как ожидается, в скором времени предоставит дополнительную информацию", - написали представители криптобиржи.

При этом в Binance добавляют, что от возникших неполадок пострадала только сеть Bitcoin. Пользователи могут выводить $BTC на Ethereum или BNB Chain, пока проводятся технические работы.

Напомним, ранее стало известно, что в начале 2022 года стоимость биткоина во время торговой сессии опустилась ниже отметки в 40 тысяч долларов.

По состоянию на 13 июня стоитмость биткоина опустилась уже ниже 25 тысяч долларов.

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