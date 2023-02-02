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Біля Вугледара у полон ЗСУ здалися окупанти-мародери з Бучі та Ірпіня

Фото: біля Вугледара в полон ЗСУ здалися окупанти-мародери з Бучу та Ірпеня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти, які мародерили під час захоплення Бучі та Ірпені Київської області, здалися ЗСУ у полон на Донбасі. Туди, в район Вугледара, їх перекинули після відновлення складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час онлайн-брифінгу в Military Media Center начальника об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського.

"155-та бригада у нас відома по Київському напрямку, коли штурмували місто Київ (у лютому та березні 2022 року). Вони заходили в Ірпінь і Бучу. "Прославилися" ці бійці тим, що вони мародерили і чинили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі", - розповів він.

За його словами, після відновлення вони з’явилися на Донецькому напрямку, де (у листопаді 2022 року) були також знищені.

"І на сьогоднішній день вони з’явилися знову в напрямку Вугледара. 10 їхніх бійців здалися в полон", - зазначив Дмитрашківський.

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