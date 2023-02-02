Біля Вугледара у полон ЗСУ здалися окупанти-мародери з Бучі та Ірпіня

"155-та бригада у нас відома по Київському напрямку, коли штурмували місто Київ (у лютому та березні 2022 року). Вони заходили в Ірпінь і Бучу. "Прославилися" ці бійці тим, що вони мародерили і чинили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі", - розповів він.

За його словами, після відновлення вони з’явилися на Донецькому напрямку, де (у листопаді 2022 року) були також знищені.

"І на сьогоднішній день вони з’явилися знову в напрямку Вугледара. 10 їхніх бійців здалися в полон", - зазначив Дмитрашківський.