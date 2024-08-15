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Біля російського Іркутська розбився бомбардувальник Ту-22М3

Ілюстративне фото: Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російський літак бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області у четвер, 15 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "ТАСС".

За даними росЗМІ, попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ. 

Повідомляється, що літак впав неподалік в'їзду до села Михайлівка. Перед падінням літак почав горіти.

Ймовірно, літак злетів з аеродрому "Біла" в сусідньому Усольському районі.

Оновлено о 18:52.

Пізніше стало відомо про те, що трьох пілотів літака Ту-22М3, що впав в Іркутській області, знайшли, вони живі. Також згодом знайшли і четвертого члена екіпажа. У них зафіксовано травми та декілька переломів.

Що відомо про літаки Ту-22М3

Ту-22М3 - радянський стратегічний бомбардувальник, модернізована версія Ту-22, розроблений для покращення дальності польоту та бойових можливостей. Перший політ відбувся у 1982 році, і літак став ключовим елементом авіаційних сил СРСР.

Літак оснащений крилатими ракетами Х-22 і Х-32, він здатен завдавати ударів на великій відстані та виконувати надзвукові польоти. Ту-22М3 залишається важливою частиною стратегічної авіації Росії, продовжуючи модернізуватись.

Знищення Ту-22М3

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони спільно провели операцію зі знищення стратегічного бомбардувальника РФ - Ту-22М3.

Його вдалось "приземлити" на відстані 300 км від України. Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200.

Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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