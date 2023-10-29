Біля резиденції Байдена винищувачі США перехопили літак

Винищувачі американської армії перехопили літак біля резиденції президента США Джо Байдена. Це сталося у Вілмінгтоні, штат Делавер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Начальник відділу зв'язку Секретної служби США Ентоні Гульєлмі зазначив, що літак був цивільним. Він увійшов у закритий повітряний простір після 14:00 28 жовтня за місцевим часом.
"Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення, і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту", - зазначив Гульєлмі.
За його словами, агенти Секретної служби США проводять розслідування інциденту у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації.
Відомо, що президент США Джо Байден цими вихідними перебуває у Вілмінгтоні. Інцидент з літаком не вплинув на його переміщення.
Нагадаємо, у серпні 2023 року протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски. Вони не порушили повітряний простір Штатів.
Також раніше британські Typhoon перехопили бомбардувальники РФ Ту-142 біля Шотландії.
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