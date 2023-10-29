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Біля резиденції Байдена винищувачі США перехопили літак

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Винищувачі американської армії перехопили літак біля резиденції президента США Джо Байдена. Це сталося у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Начальник відділу зв'язку Секретної служби США Ентоні Гульєлмі зазначив, що літак був цивільним. Він увійшов у закритий повітряний простір після 14:00 28 жовтня за місцевим часом.

"Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення, і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту", - зазначив Гульєлмі.

За його словами, агенти Секретної служби США проводять розслідування інциденту у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації.

Відомо, що президент США Джо Байден цими вихідними перебуває у Вілмінгтоні. Інцидент з літаком не вплинув на його переміщення.

Нагадаємо, у серпні 2023 року протиповітряна оборона США зафіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски. Вони не порушили повітряний простір Штатів.

Також раніше британські Typhoon перехопили бомбардувальники РФ Ту-142 біля Шотландії. 

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