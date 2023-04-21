Біля Південної Кореї загорілося російське судно: є постраждалі та зниклі безвісти

Біля узбережжя Південної Кореї спалахнуло російське рибальське судно. На його борту було 25 громадян РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

На порятунок російських моряків вирушила берегова охорона Південної Кореї. Рятувальники евакуювали 21 особу, 19 не постраждали. Ще двоє отримали легкі травми.

За даними видання, судно вагою 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктів. У водах поблизу південно-східного узбережжя Південної Кореї на кораблі спалахнула пожежа.

Нагадаємо, вчора у російському Санкт-Петербурзі помітили рудий дим біля металургійного заводу. Росіяни не виключали токсичні викиди в атмосферу.

Також зазначимо, що днем раніше у російському Дзержинську виникла масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас.

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