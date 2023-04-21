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Біля Південної Кореї загорілося російське судно: є постраждалі та зниклі безвісти

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Улсан, П'ятниця 21 квітня 2023 09:48
Біля Південної Кореї загорілося російське судно: є постраждалі та зниклі безвісти Ілюстративне фото: біля берегів Південної Кореї спалахнуло російське судно (t me nexta live)
Автор: Наталія Юрченко

Біля узбережжя Південної Кореї спалахнуло російське рибальське судно. На його борту було 25 громадян РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

За даними видання, судно вагою 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктів. У водах поблизу південно-східного узбережжя Південної Кореї на кораблі спалахнула пожежа.

На порятунок російських моряків вирушила берегова охорона Південної Кореї. Рятувальники евакуювали 21 особу, 19 не постраждали. Ще двоє отримали легкі травми.

Четверо російських моряків вважаються зниклими безвісти. Пошуки тривають, рятувальники залучили кораблі Військово-морських сил Кореї.

Фото: біля Південної Кореї загорілося судно російських моряків (yna.co.kr)

Нагадаємо, вчора у російському Санкт-Петербурзі помітили рудий дим біля металургійного заводу. Росіяни не виключали токсичні викиди в атмосферу.

Також зазначимо, що днем раніше у російському Дзержинську виникла масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас.

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