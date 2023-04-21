Возле Южной Кореи загорелось российское судно: есть пострадавшие и пропавшие без вести

У побережья Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно. На его борту находились 25 граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.

На спасение российских моряков отправилась береговая охрана Южной Кореи. Спасатели эвакуировали 21 человека, 19 не пострадали. Еще двое получили легкие травмы.

По данным издания, судно весом 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктов. В водах у юго-восточного побережья Южной Кореи на корабле вспыхнул пожар.

Напомним, вчера в российском Санкт-Петербурге был замечен рыжий дым возле металлургического завода. Россияне не исключали токсичных выбросов в атмосферу.

Также отметим, что днем ранее в Дзержинске возник масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.