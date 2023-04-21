ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возле Южной Кореи загорелось российское судно: есть пострадавшие и пропавшие без вести

Новина українською →
Улсан, Пятница 21 апреля 2023 09:48
Возле Южной Кореи загорелось российское судно: есть пострадавшие и пропавшие без вести Иллюстративное фото: у берегов Южной Кореи вспыхнуло российское судно (t me nexta live)
Автор: Наталья Юрченко

У побережья Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно. На его борту находились 25 граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.

По данным издания, судно весом 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктов. В водах у юго-восточного побережья Южной Кореи на корабле вспыхнул пожар.

На спасение российских моряков отправилась береговая охрана Южной Кореи. Спасатели эвакуировали 21 человека, 19 не пострадали. Еще двое получили легкие травмы.

Четверо российских моряков считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются, спасатели привлекли корабли Военно-морских сил Кореи.

Фото: возле Южной Кореи загорелось судно российских моряков (yna.co.kr)

Напомним, вчера в российском Санкт-Петербурге был замечен рыжий дым возле металлургического завода. Россияне не исключали токсичных выбросов в атмосферу.

Также отметим, что днем ранее в Дзержинске возник масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар Южная Корея
NEWS
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
Военкомат или штраф? Для работы и учебы нужен военный билет: что это за документ
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны