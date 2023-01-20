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Біля Києва буде голосно: мешканців столиці та області попереджають про вибухи

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Київ, П'ятниця 20 січня 2023 13:15
Біля Києва буде голосно: мешканців столиці та області попереджають про вибухи Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 20 січня, у Бучанському районі Київської області сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Мешканців столиці та області попередили про можливі вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМВА.

"Сьогодні, 20 січня, підрозділи ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно прямуйте до укриттів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вдень 20 січня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли у повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У з винищувачами.

Також раніше в Генштабі ЗСУ попередили про зростання загрози завдання ворогом ракетних і дронових ударів з Білорусі через авіаційні навчання окупантів на території РБ.

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