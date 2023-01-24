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Біля Бахмута прикордонники розбили окупантів, поки ті збиралися в атаку: подробиці бою

Фото: біля Бахмута прикордонники розбили окупантів, поки ті збиралися в атаку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Бахмутському напрямку прикордонники знищили 8 окупантів, ще 13 поранили. Російські війська намагались атакувати опорний пункт ДПСУ в цьому районі, але невдало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Російські війська намагались атакувати опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення", - йдеться в повідомленні.

Як додають в ДПСУ, артилерія ЗСУ та прикордонники-мінометники розбили найманців, поки ті розгорталися в атаку.

"Добили ворога у стрілецькому бою. Всього нарахували 8 вбитих та 13 поранених окупантів", - констатують військові.

Як повідомлялось, за минулу добу ЗСУ ліквідували 690 російських окупантів, а також "приземлили" 2 ворожі літаки та 4 гелікоптери.

При цьому росіяни продовжують вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вони вели безуспішні наступальні дії, усі атаки окупатнів були відбиті силами ЗСУ.

Нагадаємо, на вихідних, 22 і 23 січня, росіяни намагались провести наступальну операцію на Запорізькому напрямку, але зазнали невдачі. Крім цього, ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії в районі Бахмута.

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