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Більшу частину України накриють дощі та штормовий вітер: прогноз погоди на вихідні

Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У більшості областей України очікуються дощі на цих вихідних, 28 і 29 жовтня. При цьому прогнозується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Завтра у більшості областей очікуються помірні, а вночі у північній частині місцями значні дощі. При цьому у південній частині, вдень і в західних та центральних областях буде без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, а в Карпатах - 28-30 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9 +16 градусів, а вдень +13 +20. На півдні повітря прогріється до +24. При цьому у західних та північних областях вночі буде +7 +12 градусів, а вдень +10 +15.

У наступні дві доби буде без опадів, лише вночі 29 жовтня у північній частині та на Закарпатті місцями прогнозується невеликий дощ.

Температура повітря вночі становитиме +5 +10 градусів, на півдні країни, 30 жовтня і на Прикарпатті +8 +13. Вдень 29 жовтня очікується +12 +17 градусів, а у північно-східних областях +7 +12.

При цьому у південній частині прогнозується +16 +21 градус, а 30 жовтня +15 +20. У південній частині та на Прикарпатті очікується +19 +24 градуси.

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