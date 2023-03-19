Більшість українців вважають, що енергетики добре впоралися з проблемами енергосистеми, - опитування

За його словами, "Центр Разумкова" провів соціологічне опитування, щоб дізнатись відношення українців до дій влади та ситуації в країні.

Зокрема, 80% опитаних сказали, що вони дуже задоволені діями влади щодо енергозабезпечення під час проходження цього опалювального сезону. 16% відповіли, що вони навпаки дуже не задоволені.

"Такий позитивний результат було досягнуто, головним, чином через самовіддану роботу енергетиків у польових умовах, що працювали в цей опалювальний сезон за виключно важких обставин, у тому числі, під ворожими обстрілами", - написав Омельченко.

Він також зазначив, що немало енергетиків загинуло й було поранено для того, щоб українці мали світло у своїх оселях.

Також Омельченко додав, що для відновлення енергетичних об’єктів слід ще зробити багато чого. В першу чергу, для цього необхідно створити європейську модель ринку.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжує готуватись до наступного опалювального сезону. Це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту енергетичних потужностей.