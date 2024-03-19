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Більшість українців схвалюють гучні справи проти бізнесменів та компаній, - опитування КМІС

Фото: українці підтримують гучні справи проти бізнесменів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більше половини українців (56%) вважають, що останні гучні справи проти бізнесменів та окремих компаній є свідченням спроб боротися з порушенням бізнесом законів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Сприймають ці справи як тиск на бізнес 30% респондентів. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, підприємці і бізнесмени є важливою складовою суспільства та відіграють впливову роль у його розвитку. Утім, в Україні з 1990-х років у багатьох людей сформувалося стійке негативне сприйняття бізнесу через асоціацію з корупцією та впливом на політиків і державних діячів.

"Українці можуть мати позитивне ставлення до "великого бізнесу", але ненавидіти - "олігархів"", - сказав він.

Разом з цим окремі складові правоохоронної системи також викликають різку критику та недовіру. Зокрема, у грудні 2023 року лише 9% українців довіряли прокурорам (не довіряли - 64%) і лише 12% довіряли судам (не довіряли - 61%), нагадав соціолог.

"Тому зіткнення вартових державних інтересів та українських "атлантів" в очах багатьох пересічних громадян насправді скоріше виглядає "жабогадюкінгом"", - додав Грушецький.

Проте, за його словами, від "священної війни" програють усі - і держава, і бізнес, і прості громадяни. "Зараз необхідно не підвищувати градус і не мотивувати своїх прихильників на безкомпромісну боротьбу, а спокійно та конструктивно розв’язувати проблеми та формувати нові прозорі справедливі для всіх сторін правила гри", - вважає соціолог.

Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого 2024 року серед 1052 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, найгучнішою справою останнього часу стало затримання відомого українського бізнесмена Ігоря Мазепи, якого звинувачують в організації схеми незаконного заволодіння землею Київської ГЕС.

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КМІС