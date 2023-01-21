Більшість українців підтримують дерусифікацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду " Демократичні ініціативи " та Центру Разумкова.

Прихильників перейменування більшість в усіх регіонах, окрім Півдня. Водночас у всіх регіонах, окрім Заходу, значна частина людей (20-28%) виявляє байдужість до теми перейменування топонімів.

Як зазначають в соціологи, у ставленні до цієї проблеми відбулися дуже суттєві зрушення: ще у 2020 році перейменування топонімів видавалося дуже суперечливим рішенням. Лише у Західному регіоні переважала підтримка цього рішення (хоча і там майже третина була проти), а в решті регіонів громадяни переважно були противниками перейменувань. Однак у 2020 році мова йшла тільки про перейменування топонімів, пов’язаних із комуністичними діячами.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.